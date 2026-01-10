● 2025年の相場を振り返ると、「結局、強いところは強かった」と感じた人は多いはずだ。生成AIや半導体を軸に、資金が集まる銘柄ははっきりしていた。ただ、次に気になるのは「2026年も伸びるのはどこか」だ。上がった株を追いかけるべきか、それとも次の主役を探すべきか。迷いどころでもある。そんな中で、投資家・トレーダーの窪田剛氏が“2025年に当たった株”として挙げたのが、評価が真っ二つに割れる一社だった。「AI時代