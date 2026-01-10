2月に上演される舞台『鋼の錬金術師』―闇と光の野望―に関し、原作者の荒川弘から応援メッセージが到着し、公演のあらすじも公開された。チケットはあす1月10日12時より一般発売となる。【写真】『ハガレン』作者・荒川弘も応援！「この演出、漫画でもパク…生かせないかなぁ」原作は2001年より2010年まで月刊「少年ガンガン」（スクウェア・エニックス）に連載された荒川弘の代表作『鋼の錬金術師』。舞台はこれまで2023年3