モーニング娘。’26のサブリーダー・牧野真莉愛が25歳の誕生日となる2月2日に発売する最新写真集より、新カット2点が解禁された。【写真】牧野真莉愛、夕日をバックに水着姿で圧倒的な存在感を放つ！今作のテーマは「25歳のこたえ」。オーストラリア・パースを舞台に、少女でも大人でもない、“いま”の彼女そのものを切り取った一冊となっている。25歳という節目に向けた心の変化を、オーストラリア・パースの光と影の中で丁