２５年度厩舎関係者表彰の表彰式が１月１０日、中山競馬場で第４Ｒ終了後に実施された。優秀騎手賞の第１位に輝いた戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝をはじめ、フェアプレー賞を獲得した大野拓弥騎手＝美浦・フリー＝、菊沢一樹騎手＝美浦・フリー＝、丸山元気騎手＝美浦・根本康広厩舎＝が登場（戸崎騎手も受賞）。関係者から花束を受け取った。２年連続６度目の最優秀騎手となった戸崎騎手は「馬が頑張ってくれて、ファン