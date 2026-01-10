昨年７月に結婚を発表した元Ｋ―１王者・武尊が、愛犬とのプライベートショットを披露した。武尊は９日、インスタグラムに「家帰って癒しタイム」とつづり、愛犬と毛布の上に横たわって触れ合う様子をアップした。この投稿にファンからは「これは可愛すぎます」「なんか、髪色と似ててお揃いみたいで可愛い」「可愛すぎる２人」「めっちゃ癒されてる」などの声が寄せられている。