俳優の藤木直人が１０日放送のテレビ朝日系情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（土曜・午前８時）にＭＣとして生出演。「今年の目標」を明かす一幕があった。今年最初の放送となったこの日の番組冒頭、共演の女優・松下奈緒に「新年の抱負は？」と聞かれると「僕は去年、初マラソンさせてもらって、１年間に数えてみたら９００キロ走ってたんです」と明かした藤木。「だから、今年は４ケタ。１０００キロ目指そうかと思ってま