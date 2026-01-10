日本相撲協会は初場所前日の１０日、東京・両国国技館で優勝額贈呈式を行い、昨年の秋場所で横綱として初めて優勝した大の里（二所ノ関）が出席した。優勝額に映った富士山と天高く昇る朝日をあしらった化粧まわしは、横綱に昇進して最初にアイ工務店から貰ったものだという。気持ちをリセットして新たな気持ちで突き進みたいという大の里の決意が見え隠れする優勝額でもあった。「１月はまだ優勝したことがない場所。今場所