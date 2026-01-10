俳優の瀬戸康史が１０日、都内で記念書籍「ｏｎｅ‐瀬戸康史２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＢｏｏｋ‐」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊、税込２８６０円）の発売記念イベントを開催した。２００５年に俳優デビューし、昨年２０周年を迎えた瀬戸の記念書籍で、自ら考案したビジュアルテーマで撮影。「色を個性という捉え方をして、表現しているページがある。挑戦ではあったんですけど、とても素敵な写真になった」と手応えを口