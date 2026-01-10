今日10日、木星が「衝(しょう)」を迎え、見頃となります。「衝」の頃の木星は、マイナス2.7等からマイナス2.6等の明るさで輝くため、街中でも肉眼で見つけやすいでしょう。今日10日夜、雲に邪魔されずに観測できそうな地域は東日本の太平洋側などに限られますが、晴れていれば、ぜひ夜空を見上げてみてください。今日10日木星が「衝」を迎えて見頃に今日10日、木星が「衝(しょう)」を迎え、見頃となります。「衝」とは、太陽系の