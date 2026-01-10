「回転寿司みさき」にて、2026年の新年第一弾となるフェア『絶品本まぐろ尽くし』が開催されます。まぐろの王様“本まぐろ”の大とろ・中とろ・赤身に加え、希少部位である“カマとろ”もラインナップ。さらに、職人がその場で捌く『新春！生本まぐろ解体ショー』も一部店舗にて実施されます。 回転寿司みさき『絶品本まぐろ尽くし』フェア 開催期間：2026年1月13日(火)〜開催場所：回転寿司みさき（旧：海鮮三崎