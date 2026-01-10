ローソンは、2026年1月13日（火）より、中国・四国地区のローソン店舗にて「ご当地！中国・四国うまいもん祭」を展開します。地元の食材を使用した、食感が特徴的なスイーツがラインナップされます。 ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」バキバキ食感のクッキーサンド(あずき＆蒜山ジャージー牛乳入りクリーム使用) 発売日：2026年1月13日(火)価格：232円(税込)バキバキとしたハードな食感のクッキーを、