ローソンは、2026年1月13日（火）より、中国・四国地区にて「ご当地！中国・四国うまいもん祭」を開催します。岡山県の蒜山（ひるぜん）ジャージー牛乳を使用した、チョコづくしのメロンパンが登場します。 ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」チョコにおぼれた大きなメロンパン(蒜山ジャージー牛乳使用) 発売日：2026年1月13日(火)価格：265円(税込)大きなメロンパン全体をチョコでコーティング。さらに