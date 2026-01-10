山形県内は強い冬型の気圧配置の影響で、11日夜から12日にかけて大雪に警戒が必要です。一方、酒田市の酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」は、10日も海上のしけのため欠航しました。欠航は過去最長の18日連続となりました。山形地方気象台によりますと、11日から12日にかけて強い冬型の気圧配置となる影響で、県内は11日夜初めごろから12日にかけて大雪に警戒が必要です。このうち庄内では10日夜遅くから12日にかけて雪を伴った