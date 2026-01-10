ローソンは、2026年1月13日（火）より、中国・四国地区のローソン店舗にて「ご当地！中国・四国うまいもん祭」を展開。異なるソースを組み合わせて楽しむ、新感覚のうどんが発売されます。 ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」まぜて味知なるうどん 発売日：2026年1月13日(火)価格：646円(税込)スパイシーなカレーと濃厚なカルボナーラソース、2つの味を同時に楽しめるうどん。それぞれの味を堪能した後、