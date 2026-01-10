ローソンは、2026年1月13日（火）より、中国・四国地区にて「ご当地！中国・四国うまいもん祭」を開催します。岡山県のご当地グルメ「デミカツ」を取り入れた、ボリューム満点のお弁当が登場します。 ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」デミカツチャーハン！ 発売日：2026年1月13日(火)価格：697円(税込)大盛チャーハンの上に、デミグラスソースのかかったカツ「デミカツ」をトッピング。岡山県のご当地