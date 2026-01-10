日本海側を中心に、成人の日の12日にかけて暴風雪に警戒が必要です。今後の大雪警戒のピークについて、與猶予報士の解説です。3連休中は日本海側で大荒れとなるところがありそうです。盛岡の様子は、きょうは日差しも出ていますが、あすは岩手県でも大雪となるところが出てきそうです。雪や雨の予想を見ていきます。きょうは気温が高めですので、雨で降るところも多くなりそうです。ただ、あすになると次第に雪の範囲が広がってい