きょうは「110番の日」。去年1月から11月に受理した全国の110番通報件数は過去最多を更新し、うち2割近くが不要不急のものだったとして各地で適切な110番の利用が呼びかけられました。【写真を見る】1月10日は「110番の日」 タレントの本田紗来さんが一日通信指令本部長に就任適切な利用を呼びかけ警視庁本田紗来さん「はい、110番警視庁です。事件ですか、事故ですか」「110番の日」にあわせ、警視庁ではタレントの本田