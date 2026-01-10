兵庫県但馬地域の漁港で雄と雌の白いズワイガニが相次いで水揚げされた。豊岡市の水族館「城崎マリンワールド」が譲り受け、９日から雄ガニの一般公開を始めた。雄ガニは重さ４５４グラム、甲羅幅１０．８センチで、浜坂漁協（新温泉町）の所属漁船が昨年末に漁獲した。通常のズワイガニは褐色だが、突然変異などで色素が欠け、真っ白な体色になったと考えられるという。雌ガニは豊岡市の津居山港で水揚げされた。県但馬水産