表千家の「不審菴」で始まった「初釜」＝10日午前、京都市上京区茶道三千家の一つ、表千家が本拠とする「不審菴」（京都市上京区）の茶室で10日、政財界などの招待客らをもてなし新年を祝う「初釜」が始まった。暗く厳かな雰囲気の室内で、1席目では十五代千宗左家元が松井孝治京都市長ら25人に濃茶を振る舞った。14日まで続き、千人以上が出席予定。茶席には新春を祝う掛け軸や「結柳」と呼ばれる飾りをしつらえ、午年にちな