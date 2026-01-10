落語家の笑福亭鶴瓶（74）が9日、自身がMCを務めるTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)に出演。人気歌手の歌声を絶賛した。鶴瓶が「俺、ずっと聴いてたから」としたのは、この日ゲスト出演していた音楽ユニット「YOASOBI」のikuraこと、シンガー・ソングライターの幾田りら（25）。「ずっと残ってるのよね、（頭の中で）回ってるのよ、ずっと今。聞いてきたから」と印象的な歌声だとコメント。続けて「物凄くトーンが高い感じ