ＮＨＫ連続テレビ小説『ばけばけ』で雨清水三之丞を演じる板垣李光人が９日に放送された第７０話について、台本にはなかった涙が自然と流れたことを明かした。板垣は「７０回ではやっと母上に正直に全部を打ち明けることができて、今まで三之丞が１人で抱えてきた悩みや、苦しんできたものから解き放たれたような気持ちになりました」と特別な回だったことを語った。板垣は「台本に『涙を流す』というト書きはありませんでし