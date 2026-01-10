『寂しがりやな犬』の特徴５選 寂しがりやな犬は、他の犬よりも飼い主と一緒にいたいという気持ちが強い傾向があり、その気持ちが行動に反映されやすいです。ここでは、寂しがりやな犬が持つ特徴をみていきましょう。 1.飼い主の後ろをついて歩く 寂しがりやな犬は、飼い主が在宅中は常に飼い主と一緒にいたがります。そのため、飼い主がリビングからキッチンに移動すれば、一緒にキッチンへと移動したり、トイレに行くときは