きょう（10日）は冬型の気圧配置が強まり、厳しい寒さとなりました。また、強風のため一部で交通に影響が出ています。 【寒波警戒】強風の影響で交通機関に乱れJR瀬戸大橋線など計画運休実施へ【10日】 奈義で-5.4℃を観測 午前9時ごろの蒜山高原の様子です。きょうこれまでの最低気温は奈義で-5.4℃、新見市千屋と新見で-4.7℃、三豊市財田で-3.6℃などとなっています。また午前10時現在の積雪量は真庭市上長田で31センチ新