近畿日本ツーリストは、「2026近ツー初売り」キャンペーンを2025年12月25日から1月31日まで開催する。対象は国内ダイナミックパッケージの交通と宿泊がセットになった商品で、公式サイトから新規に予約する場合に割引クーポンを適用できる。割引額は1予約につき、旅行代金30,000円以上で2,000円、60,000円以上で5,000円、100,000円以上で10,000円。KNTポイントも併用できる。旅行期間は2026年1月9日から5月31日出発分まで。国内ダ