ジンエアーは、日韓線で「2026謹賀新年！初売りセール」を1月7日から13日まで開催している。運賃が韓国行き国際線は最大10％が割引となる。搭乗期間は1月7日から3月28日までで、韓国国内線は6月30日まで。一部の日は対象外となる。プロモーションコードは「MAEJIN01」。日本語のウェブサイトから日本円で購入する場合に限り、運賃は一部の「フレックス」から「スーパーロー」運賃が対象となる。会員限定で、割引は自動的に適用され