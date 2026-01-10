イースター航空は、「1〜2月直前特価」を1月5日午前10時から11日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。搭乗期間は1月5日から2月28日まで、一部期間は対象外となる。ウェブサイトとアプリで販売する。・ソウル/仁川発着徳島（3,000円）、大阪/関西（4,000円）、福岡（4,500円）・釜山発着熊本（4,400円）、福岡（4,900円）、大阪/関西（6,270円）