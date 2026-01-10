年が明け、寒さがますます厳しくなってきました。 温泉と宿のライター・旅行作家である野添ちかこさんの人気連載「湯に〜く温泉旅」では、全国の温泉宿を紹介してきました。その中でも人気の記事ベスト3をご紹介！寒いこの時期におすすめの極上温泉が揃っています。記事を参考にして、旅してみませんか？海外から大注目、大分県湯平温泉の小さな宿はなぜ人気なのか大分県の湯平（ゆのひら）温泉にある『旅館 山城屋』は世界でも