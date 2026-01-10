ユヴェントスは、アタランタに所属するイタリア代表FWダニエル・マルディーニの獲得に関心を示しているようだ。9日、イタリアメディア『スカイ』が伝えた。ユヴェントスは今冬の移籍市場で、トルコ代表FWケナン・ユルディズのバックアッパーを務められる実力者の獲得を目指している。資金面での制限があるため、レンタルで獲得可能な選手に絞って候補者リストを作成している。2024年夏にユヴェントスからリヴァプールに移籍