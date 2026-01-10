大阪府岸和田市の商店街で警察官を車のボンネットに乗せたまま走行するなどして逮捕された男が、「無免許運転がばれるので逃げた」と話していることが捜査関係者への取材で分かりました。殺人未遂の疑いなどで１０日に送検されたのは、住居不詳・無職の久保泰範容疑者（４０）です。久保容疑者は今月７日、岸和田市内の商店街で交通違反を取り締まっていた警察官に車を突進させるなどして殺害しようとした疑いが持たれてい