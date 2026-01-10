商売繁盛の神様、えびす神社の総本社、兵庫県の西宮神社で、本殿への一番乗りを目指して走り抜ける恒例の「福男選び」が行われました。抽選で選ばれた１０８人を先頭に６５００人が勢いよく飛び出します。西宮神社の「福男選び」は毎年１月１０日に行われ、本殿に到着した１番から３番までがその年の福男に選ばれます。コースとなる２３０ｍの参道には急なカーブもあり転倒する人も。一番福をつかんだのは、同志社大学４年生