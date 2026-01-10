日本維新の会の元代表・松井一郎氏が、1月8日放送のMBSテレビ『よんチャンTV』に出演。党所属の議員らに浮上した“国保逃れ”疑惑について言及した。【写真】「悪意か無知かわかりませんが」テレビ報道に噛みついた維新・藤田共同代表日本維新の会による国保逃れ問題の背景にあるのが、健康保険制度の違いだ。「国民健康保険（国保）」は、自営業者や地方議員などが対象で保険料は全額自己負担。一方、会社員らが加入する「社