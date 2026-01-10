「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（34）が10日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。12月31日に「WBA世界バンタム級挑戦者決定戦」として開催された通算13度目の大みそか興行登場となった井岡一翔（志成）のバンタム級転向初戦について言及した。日本初の5階級制覇に向けて階級を転向した井岡。WBA世界バンタム級挑戦者決