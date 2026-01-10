元AKB48のタレント柏木由紀（34）が9日配信のABEMA「Abema Prime」に生出演。2026年の目標を語った。柏木は新年初の金曜放送出演で、今年の目標を聞かれると少し照れた表情で「車の運転をしたい！」と即答。「免許は持っていて、11年前に取ってから1回も運転をしていなくて」と語ると、周囲から驚きの声があがった。柏木は「ちょっと、そろそろ運転したいな、ていう。どこかでやらないと、本当にやらない。もうちょっと、怖くなっ