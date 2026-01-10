※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。 さまざまな物語に登場する女性から生きる強さと光をもらう鈴木涼美さんの本誌連載『めめSHEやつら』。その書籍化を記念して、作中で参照された小説『うつせみ』の作者・紗倉まなさんとのスペシャル対談が実現。フィクションが人生にどのような救いを与えるか――AV女優と小説家という異色のキャリアを共通して持つお二人に、言葉を交わしていただきました。紗倉ま