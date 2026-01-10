小豆務（団長安田）＆熊沢一太郎（高岸宏行）（C）日本テレビ 団長安田（安田大サーカス）と高岸宏行（ティモンディ）が、日本テレビ系1月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（1月11日よる10時30分〜スタート）に出演する。安田は“小物だがずる賢い”模範囚・小豆務、高岸は“絶対的守護神”熊沢一太郎を演じる。本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉