愛知県尾張旭市で10日朝、道路を横断していた70代くらいの女性が軽自動車にはねられ、意識不明の重体です。警察によりますと、10日午前6時半ごろ、尾張旭市東大久手町で、片側1車線の道路を歩いて渡っていた70代くらいの女性が、左から来た軽自動車にはねられました。女性は全身を強く打ち、意識不明の重体です。軽自動車を運転していた瀬戸市に住む会社員・阿知波遼容疑者(40)は、「前の信号を見ていて発見が遅くなってし