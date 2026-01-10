◇AFC U23アジアカップ(日本時間10日、サウジアラビア)サッカーU23アジア杯はグループリーグ第2節が始まり、A組の2試合が行われました。初戦で勝利した開催国のサウジアラビアはヨルダンと対戦。前半19分に戦制したサウジアラビアでしたが38分にミドルを決められ同点。さらに前半終了間際にも強烈なミドルで得点を奪われ1-2と逆転されます。サウジアラビアは後半、PKを決め同点に追いつきますが73分に再び勝ち越しゴールを奪われま