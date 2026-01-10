大阪府岸和田市で男が車で警察官に突進した事件で、ボンネットに乗せたまま走行したのは数分間にも及ぶことが分かりました。10日朝に送検された無職の久保泰範容疑者は今月7日、岸和田市の商店街で、警察官に車で突進した上、ボンネットに乗せたまま走行し、警察官を殺害しようとしたなどの疑いが持たれています。久保容疑者は、700メートルほど走り、警察官を振り落として逃走しましたが、その後の捜査関係者への取材で、警察官を