中山4R・新馬戦（ダート1800メートル）は6番人気ガーヴィ（牝＝村田、父ブリックスアンドモルタル）が鼻差の大接戦を制した。スタート一息で後方10番手から。向正面では砂を嫌がり立ち上がる面を見せたが、直線を向くと鋭伸。メンバー最速上がり3F39秒3の末脚を発揮し、ゴール寸前で差し切った。鞍上の舟山は「口向きが難しく、キックバックを嫌がっていた」とレースを回顧。その上で「直線では前と離れていてどうかと思ったけ