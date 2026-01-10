元AKB48の大家志津香（33）が9日深夜放送のフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」（深夜1時20分）に出演。ポーカーに月20万円使っていることを明かした。MCの平成ノブシコブシ吉村崇（45）は家計簿の「ポーカー」の項目に注目すると、「これが、だからまぁ…わかんないけど…違法ですよね？」とボケた。大家は「違う違う、やめてください。自分で言わないですって。自分で20万円使ってますって」とつっこんだ。大家は「日本