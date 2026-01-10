わけあって新たに家族を迎える場合、互いを理解するにはそれなりの時間が必要です。まして、それが継母である場合はなおさらでしょう。漫画家・イラストレーターのまお いつかさんの作品『突然できた継母が無理すぎる話』では、突如あらわれた継母に苦悩する少女の姿が描かれています。【漫画】『突然できた継母が無理すぎる話』（全編を読む）主人公コヨミの実母はいつも暴言を吐き、父に暴力を振るう人でしたがある日突然亡くな