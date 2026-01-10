人に手土産を渡すときに「つまらないものですが...」と添える言葉は、誰もが聞いたことがあるでしょう。よく使われる表現ですが、人によってはどこか引っかかる瞬間もあります。特に、自分が心を込めて選んだものをパートナーが誰かに渡す時、その言葉をさらっと使われると「つまらないって、どういうこと…？」とモヤっとした気持ちが芽生えてしまうものです。そんな言い方ひとつで生まれるモヤモヤについてを描いた作品『人前で