SNSに表示された投資に関する広告をきっかけに、秋田市に住む30代の女性が現金300万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。秋田東警察署の調べによりますと秋田市に住む30代の女性は去年11月下旬、SNSのインスタグラムで「株の銘柄を教えます」と表示された広告をタップしました。すると個人名のラインアカウントが追加され相手から「50％急騰が見込まれる銘柄を受け取りたいですか」「アドバイスをお届けします」などと連絡が