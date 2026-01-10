私はミユキ。夫のヨウスケ、3歳で保育園に通うカンタと3人で暮らすワーキングマザーです。愚痴ブログを始めて数か月、初めての広告収入がありました。わずか数百円でしたが、自分の力で稼いだお金は大きな喜び。私はこれを「離婚貯金」と名付けました。家事や育児をしているとき以外はタブレットにかじりついている私をヨウスケは非難しましたが、以前のようにムカつくことは少なくなりました。家以外の居場所ができたからです。こ