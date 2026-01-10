山形県内では今年に入ってもクマの出没が確認されています。 【画像】実物から見るクマの破壊力 そんな中、県のまとめで、２０２５年のクマの出没件数が２８００件を超えたことがわかりました。 県によりますと、２０２５年の１年間に県内でクマが目撃された件数は、２８７１件でした。市街地での目撃については３２２件となっています。 これらは暫定値で、今後、市町村からの報告を受けさらに増える可能性があるということで