商売繁盛の神様えべす神社の総本社・兵庫県の西宮神社で、本殿への一番乗りを目指して走り抜ける恒例の「福男選び」が行われました。『開門！』抽選で選ばれた108人を先頭に6500人が勢いよく飛び出します。西宮神社の「福男選び」は毎年1月10日に行われ、本殿に到着した1番から3番までがその年の福男に選ばれます。コースとなる230メートルの参道には急なカーブもあり転倒する人も…。一番福をつかんだのは、同志社大学4年生の豊川