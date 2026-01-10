音楽ユニット「YOASOBI」のikuraこと、シンガー・ソングライターの幾田りら（25）が9日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)に出演。知られざる下積み時代を明かした。中学3年生から音楽活動を開始した幾田。路上ライブなど精力的に行った。ところが「19歳ぐらいまでは芽が出ず」と回顧。オーディションもなかなかうまくいかなかったという。「30人呼ばなきゃいけないライブで5人しか来なかったり。その中の3人が家族。そう