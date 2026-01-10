ロサンゼルスではミネアポリスの事件に連帯して追悼式典と集会が開かれ、デモ隊が市中心部へ通りを行進した＝8日/Ronaldo Bolaños/Los Angeles Times/Getty Images（CNN）全米各地で今週末、移民税関捜査局（ICE）に地域社会からの撤退を求めるデモが1000件以上予定されている。デモの動員に当たる権利擁護団体の全国連合組織が明らかにした。連合組織によると、10日と11日に「ICE Out For Good（ICEを永遠に追い出せ）」と銘