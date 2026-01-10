10日未明、愛知県刈谷市の信号交差点で車同士が衝突し、事故の弾みで1台が信号機の柱をなぎ倒しました。警察によりますと、10日午前2時ごろ、刈谷市の今川町花池南交差点を直進していた乗用車が、対向車線からUターンする車と衝突しました。乗用車は事故の弾みで信号機の柱をなぎ倒して止まり、運転していた30代の女性が病院に運ばれました。女性に目立ったケガはないということで、警察が事故当時の状況を調べてい