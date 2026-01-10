米大リーグ機構（ＭＬＢ）は９日（日本時間１０日）、フィリーズからＦＡとなっているマックス・ケプラー外野手（３２）が禁止薬物を使用し、８０試合の出場停止処分になったと発表した。パフォーマンスを向上させるエピトレンボロンの陽性反応を示したといいう。ＭＬＢの規定によれば、シーズン中にＰＥＤ（パフォーマンス向上薬物）による出場停止処分を受けた選手は、その年のポストシーズンに出場できないため、ケプラーも